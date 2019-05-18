Порошенко призначив держстипендії Сенцову, Сущенку і Балуху



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Премія імені Лук’яненка створена для українців, які перебувають в російському полоні

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка», повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідно до указу, державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку.

Також призначені стипендії строком на один рік Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

Нагадаємо, Порошенко заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.