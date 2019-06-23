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    Суспільство

    Штормове попередження у Києві: очікуються грози та сильний вітер

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    Штормове попередження у Києві: очікуються грози та сильний вітер

    У найближчі години і до кінця доби у столиці очікуються грози зі шквалами вітру 15-20 метрів за секунду, - пресслужба КМДА

    Синоптики повідомили, що у столиці України у найближчі години погіршиться погода. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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    За прогнозами синоптиків, у найближчий час і до кінця доби у столиці очікуються грози зі шквалами вітру 15-20 метрів за секунду.

    Також в Управлінні з питань цивільного захисту нагадали про правила поводження під час грози, зокрема, треба закрити всі вікна, не ставити машини під дереваами та рекламними щитами.

    Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків,  23 червня в Україні очікуються гроз та місцями шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий, а у понеділок, 24 червня, у центральних областях, а також в Одеській області, очікуються грози, подекуди можливий град та шквали вітру до 20 м/с.

    Нагадаємо, 23 червня у Київській області також оголошено штормове попередження. Очікується гроза та пориви вітру до 20 м/с, негода утримається до кінця доби.

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