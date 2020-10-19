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    Суспільство

    Синоптик попередила українців про нічні заморозки

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    Українцям слід приготуватися до можливих нічних заморозків - Синоптик попередила українців про нічні заморозки
    Українцям слід приготуватися до можливих нічних заморозків

    У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особлива там, де будуть прояснення, безхмарна погода

    Согодні, 19 жовтня, в Україні щонайбільше передбачається +9+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13+17 градусів.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особлива там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Не забувайте, що тумани можуть провокувати ДТП, видимість у туманах погіршується та й вологи на дорогах вони додають», – зазначає вона.

    Невеликі дощі 19-го жовтня можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і зачепить трохи Харківщину. 

    Вітер буде з північного заходу.

    «Температура повітря вже нагадує про те, що осінь – не останній прохолодний цьогорічний сезон, температура знижується», – підкреслила Діденко.

    У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, проте холодним, вночі +3+6 градусів, вдень +9, +10 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко
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