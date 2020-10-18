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    У світі

    В Японії розробили систему, здатну вловлювати коронавірус у диханні

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    Система складається з трьох компонентів - В Японії розробили систему, здатну вловлювати коронавірус у диханні
    Система складається з трьох компонентів

    «Система здатна показати результат протягом приблизно однієї години» – розробники

    Науковці Японії заявили, що розробили систему, яка дозволяє виявляти коронавірус у видихуваному людиною повітрі.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

    Університет Тохоку і компанія Shimadzu, яка виробляє високоточне обладнання, завершили виготовлення прототипу тестової системи.

    Як зазначається, вона складається з трьох компонентів.

    «Перший абсорбує видихуване повітря протягом приблизно п’яти хвилин. Другий дезактивує всі коронавіруси, виявлені в видихах, і поглинає білки, що містяться у вірусах. Третій аналізує ці білки», – йдеться в повідомленні.

    Розробники стверджують, що система здатна показати результат протягом приблизно однієї години.

    За даними NHK, вже було проведено клінічне випробування за участю близько десятка інфікованих пацієнтів. Розробники продовжать випробування і роботу над тим, щоб зробити систему компактнішою та впровадити її в практичне застосування.

    Як повідомлялося, китайський Центр з контролю і профілактиці захворювань вперше виявив частинки коронавірусу SARS-CoV-2, що здатні до зараження, на упаковці заморожених продуктів. Новий вірус при особливих умовах може зберігатися на упаковці протягом довгого часу.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5231 особи. Це на 1179 випадків менше, ніж днем раніше (6410). 

    Одужали за минулу добу – 1264 особи (у попередній день 2194), померли 90 осіб (у попередній день 109).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 18 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 298872 людини, одужали 125377 осіб, летальних випадків – 5607 осіб.

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