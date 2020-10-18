Дихайте глибше! Після сильного дощу у Києві зафіксована найвища якість повітря у світі (графіка)
Столиця України кілька тижнів страждала від сильного смогу
Станом на ранок 18 жовтня Київ знаходиться у числі мегаполісів з найчистішим повітрям у світі. Такі дані містить світовий рейтинг міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчить ресурс Iqair, що відстежує якість повітря в режимі реального часу.
За якістю повітря Київ поступається лише Мельбурну (Австралія).
Індекс якості повітря у Києві та прилеглих населених пунктах.
Нагадаємо, уранці 12 жовтня у столиці спостерігався густий туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Видимість у столиці не перевищує 500 м.
Як повідомлялося, станом на ранок 13 жовтня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Тумани не дають розсіятися забруднюючим речовинам.