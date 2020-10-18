Дихайте глибше! Після сильного дощу у Києві зафіксована найвища якість повітря у світі (графіка)



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Київ знаходиться у числі мегаполісів з найчистішим повітрям у світі Фото: Главком

Столиця України кілька тижнів страждала від сильного смогу

Станом на ранок 18 жовтня Київ знаходиться у числі мегаполісів з найчистішим повітрям у світі. Такі дані містить світовий рейтинг міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчить ресурс Iqair, що відстежує якість повітря в режимі реального часу.

За якістю повітря Київ поступається лише Мельбурну (Австралія).

Індекс якості повітря у Києві та прилеглих населених пунктах.

Нагадаємо, уранці 12 жовтня у столиці спостерігався густий туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Видимість у столиці не перевищує 500 м.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 жовтня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Тумани не дають розсіятися забруднюючим речовинам.

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