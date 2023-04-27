Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)

У Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°

У ніч на 28 квітня у деяких областях України очікуються заморозки. Український гідрометцентр оголосив підвищенний рівень небезпеки.

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«Вночі 28 квітня у західних областях заморозки у повітрі 0-3°», - йдеться у повідомленні. Через це у вказаних областях оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.

Також, за даними синоптиків, у Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Там оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Вночі 28 квітня в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині очікуються заморозки. 29-30 квітня заморозки можуть поширитися на північ та центр. 29 квітня в більшості областей України буде сухо, а в останній день місяця дощитиме на заході та в східній частині нашої країни.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.