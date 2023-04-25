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Якою буде погода в травні? Синоптики дали прогноз

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Якою буде погода в травні? Синоптики дали прогноз
Укргідрометцентр дав прогноз погоди на травень
фото: glavcom.ua

Травнева погода в Україні буде в межах кліматичної норми

У травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в травні складає 13-17 градусів, в горах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 градусів морозу, місцями в гірських районах та на у Сумській області - 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 0-3 градусів тепла; абсолютний максимум - 30-37 градусів, у Одеській, Луганській області та в Криму до 38-39 градусів, в Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів в травні складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.

За даними світового погодного порталу Wisemeteo, у Києві травень буде теплим, але скупим на опади. За прогнозом, у столиці в останній місяць весни очікується нестабільна та мінлива погода. Часом температура коливатиметься від +6°C до +19°C. Середня температура за місяць становитиме 15°C, потім до кінця місяця поступово підвищиться і поступиться місцем літу.

Нагадаємо, що 25 квітня в православному календарі відзначається день пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського. У цей день не варто прибирати в будинку чи навіть просто розкладати речі, вважається, що таким чином можна потривожити домовика.

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди

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