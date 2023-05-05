Скільки цивільних тримає в заручниках Росія: омбудсмен назвав шокуючу цифру

Через війну Росії проти України вважаються зниклими безвісти понад 23 тис. людей

Російська Федерація тримає більш як 20 тисяч цивільних заручників. Таку приблизну оцінку озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

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«Ці дані я називаю на підставі звернень особисто до мене родичів, чиїх рідних та близьких затримали російські військові», – розповів Лубінець.

Водночас, він прогнозує, що після звільнення окупованих територій з'ясується, що Росія тримає у заручниках значно більше, ніж 20 тис. цивільних громадян.

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Лубінець пояснив це тим, що люди на тимчасово окупованих територіях не звертаються до Офісу уповноваженого, або «звертаються у маленькій кількості, бо навіть звернення до українського омбудсмена РФ розцінює як шпигунство».

Він також зазначив, що у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими була створена окрема робоча група, яка опікується питаннями цивільних заручників. Загалом за час роботи штабу вдалося повернути в Україну 2279 громадян, серед них 142 – цивільні.

Лубінець також нагадав, що цього тижня почав працювати єдиний реєстр зниклих безвісти. За його словами, наповнення цього реєстру займе деякий час. «Інформація буде поступово передаватися від Національного інформаційного бюро, від різних органів, в тому числі розвідувальних, та інформація, яка була накопичена у нас. Вона вся фіксуватиметься в цьому реєстрі», – розповів він.

Водночас Лубінець заявив, що після передачі першого списку цивільних заручників російській омбудсменці Тетяні Москальковій у січні 2023 року справа не зрушила з місця. Список містив дані про дві тисяч людей.

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«Список складався за критерієм віковим 65+. Люди, які мають суттєві хвороби. Після цього від РФ отримали запевнення, що вони цей список пропрацьовують. І на цьому все», – сказав Лубінець.

Станом на початок травня, через війну Росії проти України вважаються зниклими безвісти 23 760 людей.