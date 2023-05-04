Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки українців вважаються безвісти зниклими: дані МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки українців вважаються безвісти зниклими: дані МВС
Україна розшукує 23 760 зниклих громадян
фото ілюстративне

Від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих людей

Станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає пресслужба МВС.

Зазначається, що від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих людей, після чого інформацію внесли до єдиного обліку.

«Далі проводилися першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано», – сказав він.

Після проведення всіх належних заходів, у розшук оголосили 31 330 осіб, з яких 7 570 було знайдено, всі ж інші вважаються зниклими за особливих обставин. До них входять збройні конфлікти, воєнні дії, тимчасова окупація та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Нагадаємо, що в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти.

До слова, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.

Теги: війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
2 травня, 10:30
Від початку повномасштабної війни вже знайдено 11 887 дітей
Скільки дітей вважають зниклими в Україні: дані омбудсмана
1 травня, 10:10
Обмін полоненими 16 квітня 2023 року
Скільки повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти: дані Координаційного штабу
21 квiтня, 20:24

Суспільство

Скільки українців вважаються безвісти зниклими: дані МВС
Скільки українців вважаються безвісти зниклими: дані МВС
Мінлива хмарність, місцями невеликі опади: прогноз погоди на 4 травня
Мінлива хмарність, місцями невеликі опади: прогноз погоди на 4 травня
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль
«У вас дах горить». Як українці відреагували на атаку на Кремль
Піклувалися, як про сина: зворушлива історія про військового, яка розчулила мережу
Піклувалися, як про сина: зворушлива історія про військового, яка розчулила мережу
Україна піднялася в рейтингу свободи преси
Україна піднялася в рейтингу свободи преси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
24K
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
15K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
6468
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
4819
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту