Скільки українців вважаються безвісти зниклими: дані МВС

Від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих людей

Станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає пресслужба МВС.

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Зазначається, що від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих людей, після чого інформацію внесли до єдиного обліку.

«Далі проводилися першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано», – сказав він.

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Після проведення всіх належних заходів, у розшук оголосили 31 330 осіб, з яких 7 570 було знайдено, всі ж інші вважаються зниклими за особливих обставин. До них входять збройні конфлікти, воєнні дії, тимчасова окупація та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Нагадаємо, що в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти.

До слова, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.