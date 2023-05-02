В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти

Від сьогодні, 2 травня, в Україні дані про зниклих будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – сказав уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

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Також буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

Раніше повідомлялося, що міжнародні організації допомагатимуть Україні в обстеженні місць ймовірних поховань зниклих безвісти.