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В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти
фото ілюстративне

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти

Від сьогодні, 2 травня, в Україні дані про зниклих будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – сказав уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

Раніше повідомлялося, що міжнародні організації допомагатимуть Україні в обстеженні місць ймовірних поховань зниклих безвісти.

Теги: 2 травня реєстр

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