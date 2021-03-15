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    Сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 15 березня

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    Сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 15 березня

    Синоптики обіцяють мінливу хмарність

    У понеділок, 15 березня, в Україні буде холодно, місцями – дощ зі снігом.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    У західних областях переважно дощитиме, температура повітря прогріється до 3-7 градусів вище нуля. У Волинській та Рівненській областях прогнозують мінливу хмарність та 6-8 градусів тепла.

    На півдні країни очікують здебільшого мінливу хмарність і 9-14 градусів тепла, на сході стовпчик термометра покаже 9-13 градусів.

    У північних областях дощитиме. Там прогнозують 4-7 градусів тепла.

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    У центральних регіонах переважно йтиме дощ, але температура повітря сягатиме 8-13 градусів.

    Теги: прогноз погоди повітря дощ
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