Сніг, дощ та туман: якою буде погода на вихідних

У деяких областях вдень прогріється до 16° тепла

На вихідних у більшості областей України очікується сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах ожеледиця. Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

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Завтра, 2 грудня, в Україні, крім півдня, сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах подекуди ожеледиця; в західних областях значні опади; температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Вінниччині, Дніпропетровщині та Луганщині до 7° тепла, у південній частині вночі 5-12° тепла, вдень 9-16°.

У неділю, 3 грудня, в західних та північних областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (вночі на заході країни значні опади).

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Вдень 4 грудня у південно-східній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів; в неділю вночі та вранці в Україні, крім заходу та півдня, місцями туман.

Температура 3 грудня у північних та західних областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, у центральних областях вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 10-16°.

4 грудня в Україні очікується зниження температури на 3-7°.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, в неділю на заході, півночі та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

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Раніше синоптики спрогнозували, якою погода буде у грудні.