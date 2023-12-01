Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня

Уночі та вранці передбачається ожеледь

1 грудня в більшості областей очікуються дощі та сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п'ятницю в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг з переходом у дощ у більшості областей. Уночі та вранці місцями ожеледь. Вдень на Лівобережжі передбачають помірні дощі. У Карпатах та на Закарпатті протягом доби пройдуть значні сніг та дощ. Повідомляється про ожеледицю на дорогах країни, крім півдня та сходу.

Вітер західний, південно-східний з переходом на південно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° морозу, а на узбережжі морів та в Криму – 0-5° тепла.

Протягом дня в більшості областей температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У центральних, східних областях та на Закарпатті очікується 2-7° тепла. На півдні синоптики прогнозують 8-13° тепла.

На Київщині буде хмарно. Передбачається невеликий сніг та мокрий сніг. Уночі та вранці місцями ожеледь. Повідомляється про ожеледицю на дорогах. Пориви вітру сягатимуть до 5-10 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 0-5° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці стовпчики термометрів вночі покажуть 1-3° морозу, вдень очікується 0-2° тепла.