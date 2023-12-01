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Аномальне тепло та опади: якою погода буде у грудні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аномальне тепло та опади: якою погода буде у грудні
Очікується, що місячна кількість опадів буде 34-79 мм
фото: glavcom.ua

Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 2° тепла

Перший місяць зими в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, середня за місяць температура буде вищою за норму, але кількість опадів буде в нормі. 

«Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла), що на 1-1.5° вище за норму», – зазначили в Укргідрометцентрі.

Очікується, що місячна кількість опадів буде 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

Нагадаємо, 1 грудня в більшості областей очікуються дощі та сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. У п'ятницю в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг з переходом у дощ у більшості областей. Уночі та вранці місцями ожеледь. Вдень на Лівобережжі передбачають помірні дощі. У Карпатах та на Закарпатті протягом доби пройдуть значні сніг та дощ. Повідомляється про ожеледицю на дорогах країни, крім півдня та сходу.

Вітер західний, південно-східний з переходом на південно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Зокрема, у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях очікуються сильні снігопади. У Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях будуть сильні дощі та мокрий сніг, місцями ожеледь. Місцями, за прогнозами, намете до півметра снігу. На Чорному морі через вітер розпочнеться шторм, під час якого хвилі досягатимуть 30-50 дм.

Синоптики попереджають, що через негоду очікується порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей

Теги: снігопад шторм вітер зима погода

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