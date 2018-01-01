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    Соцопитування: українців вважають боротьбу з корупцією провальною

    Повністю провальною боротьбу з корупцією вважають 46% опитуваних українців
    Загальнонаціональне дослідження показало, що 80% населення України вважають боротьбу з корупцією неуспішною. Про це свідчать дані дослідження Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Так, повністю провальною боротьбу з корупцією вважають 46% опитуваних, успішною - 15%, цілковито успішною -
    • Сьогодні, 05:22
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    <p>Акція проти корупції в Україні</p>

    Акція проти корупції в Україні

    Повністю провальною боротьбу з корупцією вважають 46% опитуваних українців

    Загальнонаціональне дослідження показало, що 80% населення України вважають боротьбу з корупцією неуспішною.

    Про це свідчать дані дослідження Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

    Так, повністю провальною боротьбу з корупцією вважають 46% опитуваних, успішною - 15%, цілковито успішною - 2,5%.

    Не бачать жодної інстанції, яка б активно боролася з корупцією 43% населення.

    Найбільших борців з корупцією українці вбачають у засобах масової інформації, журналістах (26%), Національному антикорупційному бюро (24%) та антикорупційних громадських організаціях (21%).

    Серед державних інституцій, призначених боротися з корупцією, відносно кращими стали Спеціалізована антикорупційна прокуратура (10%) та Національна агенція запобігання корупції (9%).

    Крім цього, 5% опитуваних зовсім не вважають борцями з корупцією Генеральну прокуратуру, СБУ -  6%, президента, поліцію - по 3%, суди, уряд, міністерства та місцеву владу - по 2%, Верховну Раду - 1%.

    Громадяни вважають, що формування антикорупційного суду можна довірити представникам антикорупційних громадських організацій (42%) та західним експертам (41%).

    Депутати Верховної Ради та судді від органів судового самоврядування отримали по 10% щодо цього питання, представники Президента - 6%.

    Більшість українців (54%) вважають необхідним законодавчо дозволити використовувати метод провокації хабара для боротьби з корупцією посадових осіб, 26% проти такого методу.

    Нагадаємо, згідно соцопитування, українці переважно негативно ставляться до судової реформи.

    Джерело: Новое Время

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