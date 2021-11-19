Сьогодні буде найдовше за п'ять століть місячне затемнення

У період затемнень важливо бути особливо пильними і обережними в своїх рішеннях і вчинках

У п'ятницю, 19 листопада, буде часткове затемнення Місяця тривалістю майже 3,5 години. Явище буде найдовшим з XV століття, повідомляє пресслужба Московського планетарію.

Відзначається, що явище можна назвати майже повним місячним затемненням, бо майже весь Місяць зайде під тінь Землі, а більша частина сфери Місяця набуде червоного відтінку.

Часткове тіньове затемнення триватиме 3 години 28 хвилин (з 9:20 до 12:48 за часом Києва).

Наголошується, що в 11:04 за часом Києва настане максимальна фаза часткового затемнення, коли Місяць на 0,97 свого діаметра ввійде в земну тінь.

Як уточнили в Планетарії, затемнення Сонця та Місяця бувають кожні півроку. Сонце, Земля та Місяць у цей час вишиковуються в одну лінію. Коли посередині стає Земля, тоді жителі планети бачать місячне затемнення.

Коли Місяць заходить у конус тіні Землі і набуває червоного відтінку, це астрономічне явище називають повним затемненням. Коли ж Місяць занурюється в тінь нашої планети не до кінця, йдеться про часткове тіньове затемнення.

Що несе з собою місячне затемнення

Місяць – це емоції, і наш психічний стан в такі дні залишає бажати кращого. За статистикою лікарів, в період повного місяця виклики бригад швидкої допомоги відбуваються в рази частіше. Страждають, в основному, гіпертоніки і сердечники. Цікаво відзначити, що і дітей в дні повного місяця народжується більше, ніж в інші його фази. Більше буває різних надзвичайних ситуацій, побутових травм, пожеж, аварій на дорогах. Емоції у людей в такий період зашкалюють, наростає напруга і можуть проявитися фатальні помилки, як у випадку з Чорнобильською катастрофою, яка сталася через 33 години після місячного затемнення.

Як поводитися під час затемнення

У період затемнень важливо бути особливо пильними і обережними в своїх рішеннях і вчинках. Не приймайте важливих рішень, особливо якщо вони приймаються на емоціях і заздалегідь не продумані до кінця. Сплануйте по можливості тільки поточні справи. Не загадуйте бажання – зараз для цього не найсприятливіший час.

У коридорі затемнень доля нам дає ключі і підказки: звертайте увагу на події, що відбуваються, і сни, на те, з якими людьми буде вас зводити доля, які завдання і питання доведеться вирішувати.