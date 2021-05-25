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    Місячне затемнення і супермісяць 26 травня. Що він несе і як поводитись

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    Місячне затемнення 26 травня є знаковим, вважають астрологи&nbsp; - Місячне затемнення і супермісяць 26 травня. Що він несе і як поводитись
    Місячне затемнення 26 травня є знаковим, вважають астрологи 
    Фото з відкритих джерел

    Астрлогиня дала поради, як обернути місячне затемнення собі на благо

    Жителі всієї Землі наближаються до важливого космічному періоду – коридору затемнень, який почнеться з повного місячного затемнення 26 травня і завершиться кільцеподібним сонячним – 10 червня. Про це детально розповіла астропсихолог Олена Осипенко.

    Місячне затемнення відбувається якраз в такий унікальний і особливий день, коли Місяць в момент своєї повні наближається до Землі на мінімальну відстань. Тобто знаходиться в перигеї своєї орбіти і буде впливати на нас всіх з максимальною силою. Називають таке космічне явище супермісяць або суперповня, але сюди додається ще й затемнення, яке у багато разів може посилити звичайну фазу повного місяця.

    Місячне затемнення 26 травня: точний час

    Дія затемнень починається завжди задовго до самої події. Початок затемнення в 12.44, максимальна фаза 14.18, а закінчення 15.52 за київським часом. Година до і година після затемнення – час запуску нової програми на 19 років у тій сфері, яку особисто у вас воно зачіпає. Цей час сприятливий для спалювання мостів з минулим. Подумайте, від чого у вашому житті ви хотіли б позбутися, і подумки відпустіть. Це можуть бути стосунки, осоружна робота, домовленості, шкідливі звички, думки, що отруюють життя.

    Що несе з собою місячне затемнення

    Місяць – це емоції, і наш психічний стан в такі дні залишає бажати кращого. За статистикою лікарів, в період повного місяця виклики бригад швидкої допомоги відбуваються в рази частіше. Страждають, в основному, гіпертоніки і сердечники. Цікаво відзначити, що і дітей в дні повного місяця народжується більше, ніж в інші його фази. Більше буває різних надзвичайних ситуацій, побутових травм, пожеж, аварій на дорогах. Емоції у людей в такий період зашкалюють, наростає напруга і можуть проявитися фатальні помилки, як у випадку з Чорнобильською катастрофою, яка сталася через 33 години після місячного затемнення.

    Як поводитися під час затемнення 26 травня

    У період затемнень важливо бути особливо пильними і обережними в своїх рішеннях і вчинках. Не приймайте важливих рішень, особливо якщо вони приймаються на емоціях і заздалегідь не продумані до кінця. Сплануйте по можливості тільки поточні справи. Не загадуйте бажання – зараз для цього не найсприятливіший час.

    У коридорі затемнень доля нам дає ключі і підказки: звертайте увагу на події, що відбуваються, і сни, на те, з якими людьми буде вас зводити доля, які завдання і питання доведеться вирішувати.

    Раніше «Главком» попереджав, що у травні Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші.

    Теги: здоров'я космос астрологія
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    Місячне затемнення і супермісяць 26 травня. Що він несе і як поводитись