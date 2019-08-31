Сьогодні п’яті роковини загибелі українських моряків-прикордонників в Азовському морі



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Катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф» Фото ДПСУ

Військовослужбовці Маріупольського загону Морської охорони спустили у море вінок пам’яті

Сьогодні, 31 серпня, минає п’ять років, як в Азовському морі російсько-терористичні війська з артилерійських установок обстріляли катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Сьогодні, 31 серпня, в підрозділах Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби керівництво та особовий склад хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих п’ять років тому моряків-прикордонників», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Маріупольського загону Морської охорони спустили у море вінок пам’яті.

«Світла пам’ять старшому лейтенанту Денису Пєтухову та матросу Богдана Тищенко – захисникам Вітчизни, які віддали своє життя за Україну!», – зазначають у ДПСУ.

Катери Маріупольського загону морської охорони «Гриф» та «Калкан» 31 серпня обстріляли з артилерійських установок. Катер перебував за 3 милі від берега в районі населеного пункту Безіменне.Від влучення ракет у «Гриф» на борту виникла пожежа, здетонував боєкомплект. Екіпаж близько години тримався у воді, допомагаючи один одному, незважаючи на те, що були тяжко поранені і обпалені.На порятунок побратимів прибули інші катери Морської охорони, завдяки чому було врятовано 8 моряків. Двоє – командир катера Денис Пєтухов і сигнальник Богдан Тищенко – загинули.

У результаті обстрілу та вибуху катер затонув.