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    Суспільство

    Сьогодні п’яті роковини загибелі українських моряків-прикордонників в Азовському морі

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    <p>Катер Маріупольського загону Морської охорони &laquo;Гриф&raquo;</p> - Сьогодні п’яті роковини загибелі українських моряків-прикордонників в Азовському морі

    Катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф»

    Фото ДПСУ

    Військовослужбовці Маріупольського загону Морської охорони спустили у море вінок пам’яті

    Сьогодні, 31 серпня, минає п’ять років, як в Азовському морі російсько-терористичні війська з артилерійських установок обстріляли катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф».

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «Сьогодні, 31 серпня, в підрозділах Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби керівництво та особовий склад хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих п’ять років тому моряків-прикордонників», – йдеться у повідомленні.

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    Військовослужбовці Маріупольського загону Морської охорони спустили у море вінок пам’яті.

    «Світла пам’ять старшому лейтенанту Денису Пєтухову та матросу Богдана Тищенко – захисникам Вітчизни, які віддали своє життя за Україну!», – зазначають у ДПСУ.

    Катери Маріупольського загону морської охорони «Гриф» та «Калкан» 31 серпня обстріляли з артилерійських установок. Катер перебував за 3 милі від берега в районі населеного пункту Безіменне.Від влучення ракет у «Гриф» на борту виникла пожежа, здетонував боєкомплект. Екіпаж близько години тримався у воді, допомагаючи один одному, незважаючи на те, що були тяжко поранені і обпалені.На порятунок побратимів прибули інші катери Морської охорони, завдяки чому було врятовано 8 моряків. Двоє – командир катера Денис Пєтухов і сигнальник Богдан Тищенко – загинули.

    У результаті обстрілу та вибуху катер затонув.

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