Сьогодні п’яті роковини загибелі українських моряків-прикордонників в Азовському морі
Катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф»
Військовослужбовці Маріупольського загону Морської охорони спустили у море вінок пам’яті
Сьогодні, 31 серпня, минає п’ять років, як в Азовському морі російсько-терористичні війська з артилерійських установок обстріляли катер Маріупольського загону Морської охорони «Гриф».
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«Сьогодні, 31 серпня, в підрозділах Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби керівництво та особовий склад хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих п’ять років тому моряків-прикордонників», – йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці Маріупольського загону Морської охорони спустили у море вінок пам’яті.
«Світла пам’ять старшому лейтенанту Денису Пєтухову та матросу Богдана Тищенко – захисникам Вітчизни, які віддали своє життя за Україну!», – зазначають у ДПСУ.
У результаті обстрілу та вибуху катер затонув.