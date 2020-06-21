Сьогодні відбулося сонячне затемнення «Вогняне кільце»



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Наступне таке затемнення буде 10 червня 2021 року

«Вогняне кільце» могли побачити жителі центральної Африки та Азії

Сонячне затемнення «Вогняне кільце» сьогодні, 21 червня, могли побачити жителі центральної Африки та Азії. Про це повідомляє Science Alert.

Зазначається, що всі інші жителі Землі від Південно-Східної Європи до північної частини Австралії, у тому числі, і українці, могли побачити лише часткове кільцеподібне сонячне затемнення, за умови ясної погоди.

В Україні сонячне затемнення розпочалося о 9:40 за київським часом. Наступне таке затемнення буде 10 червня 2021 року.

Науковці кажуть, що таке явище виникає під час сонячного затемнення, коли Місяць перебуває найдалі від Землі, тоді супутник нашої планети не повністю затуляє Сонце і навколо нього утворюється немов би кільце вогню.

Як зазначається, на піку затемнення Місяць перекрив 99,4% Сонця. Максимальна фаза затемнення спостерігалася на півночі Індії.

Це затемнення є повторенням через сарос кільцеподібного сонячного затемнення 10 червня 2002 року (в районі Тихого океану).

Загалом затемнення (кільцеподібне або часткове) було видно в 111 країнах і територіях.

Кільцеве затемнення у червні 2020 збігається із днем літнього сонцестояння.

Колись люди вірили, що саме цього дня спостерігається найвищий розквіт сид природи. На думку астрологів, цей день важливий і зможе навіть впливати на емоційний стан людини.