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    У світі

    Астрономи зафіксували серцебиття чорної діри

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    Астрономи зафіксували серцебиття чорної діри - Астрономи зафіксували серцебиття чорної діри
    Астрономи зафіксували серцебиття чорної діри

    Зафіксований сигнал є найтривалішим серцебиттям чорної діри з усіх виявлених

    Вчені знову зафіксували серцебиття чорної діри, розташованої на відстані 600 млрд світлових років від Землі.

    Про це повідомляє CNN.

    Серцебиття в чорній дірі зазвичай тривають не дуже довго. Дослідження опубліковано у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

    Спочатку сигнал був виявлений в 2007 році, проте через чотири роки Сонце приховало чорну діру з поля зору супутників, зазначено в повідомленні.

    Відзначається, що вловити сигнал знову вдалося за допомогою супутника XMM-Newton Європейського космічного агентства в 2018 році.

    За даними вчених, зафіксований сигнал є найтривалішим серцебиттям чорної діри з усіх виявлених.

    Серцебиттям називається сигнал, який повторюється і створюється пульсацією навколо чорної діри.

    До слова, SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал із 61 супутником на борту.

    космос наука
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