Астрономи зафіксували серцебиття чорної діри



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Астрономи зафіксували серцебиття чорної діри

Зафіксований сигнал є найтривалішим серцебиттям чорної діри з усіх виявлених

Вчені знову зафіксували серцебиття чорної діри, розташованої на відстані 600 млрд світлових років від Землі.

Про це повідомляє CNN.

Серцебиття в чорній дірі зазвичай тривають не дуже довго. Дослідження опубліковано у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Спочатку сигнал був виявлений в 2007 році, проте через чотири роки Сонце приховало чорну діру з поля зору супутників, зазначено в повідомленні.

Відзначається, що вловити сигнал знову вдалося за допомогою супутника XMM-Newton Європейського космічного агентства в 2018 році.

За даними вчених, зафіксований сигнал є найтривалішим серцебиттям чорної діри з усіх виявлених.

Серцебиттям називається сигнал, який повторюється і створюється пульсацією навколо чорної діри.

До слова, SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал із 61 супутником на борту.