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    Суспільство

    Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 19 червня

    Температура повітря досягне максимум 33 градусів тепла - Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 19 червня
    Температура повітря досягне максимум 33 градусів тепла
    фото: glavcom.ua

    Погода різко зміниться, дощі та грози покинуть наші території

    У неділю, 19 червня, на території України буде спекотно, без опадів. Максимальна температура повітряна вдень очікується до +33 градусів, мінімальна +25 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У неділю, 19 червня, до України повернеться спека, буде сухо. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 25-30°, на крайньому заході до 33°», – йдеться у повідомленні.

    У Волинській, Чернівецькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Прогноз погоди в Україні на 19 червня

    Прогноз погоди в Україні на 19 червня

    У Київській області температура вночі прогнозується 10-15°, вдень 26-31°, у Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°. Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

    Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.

    До слова, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація літо #stoprussia
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    Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 19 червня