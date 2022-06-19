Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 19 червня

Погода різко зміниться, дощі та грози покинуть наші території

У неділю, 19 червня, на території України буде спекотно, без опадів. Максимальна температура повітряна вдень очікується до +33 градусів, мінімальна +25 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У неділю, 19 червня, до України повернеться спека, буде сухо. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 25-30°, на крайньому заході до 33°», – йдеться у повідомленні.

У Волинській, Чернівецькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 19 червня

У Київській області температура вночі прогнозується 10-15°, вдень 26-31°, у Києві вночі 13-15°, вдень 28-30°. Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.

До слова, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям.