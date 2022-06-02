Синоптик розповів про аномальні сюрпризи, які приніс червень

Інтенсивне прогрівання землі призвело до того, що атмосфера поводить себе не за «синоптичними правилами»

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям. Про це синоптик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Червень 2022 ропочався аномальним теплом з літніми 27-29 градусами. Середньодобові температури 19-22 градусів, що на 3-5 градуси вище за норму», – написав Постригань.

Синоптик зазначив, що інтенсивне прогрівання призвело до того, що атмосфера поводить себе не за «синоптичними правилами», а саме – сьогодні вночі у місті Чигирин за 3,5 години випало більше 30 мм дощу, у супроводі грози та граду, що є небезпечним метеорологічним явищем І рівня небезпечності.

«Такі погодні умови вказують на те, що атмосфера перейшла на літній режим, коли головним фактором погоди стає конвекція. Саме вона визначає термодинамічну нестійкість атмосфери, при якій типово вранці безхмарне небо, після обіду гримлять грози, а надвечір все заспокоюється. Чому так відбувається? З прогріванням величезні маси теплого повітря спрямовуються вверх. Там вони остигають і формують потужну конвективну хмарність, з якою пов’язані літні явища: зливи, грози, шквали та град», – повідомив начальник гідрометцентру.

Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.