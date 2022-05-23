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    Справжнього автора фрази «Русский корабль, иди нах..» визволили з полону

    Ескіз славнозвісної марки з прикордонником, який вказує напрямок руху російському кораблю - Справжнього автора фрази «Русский корабль, иди нах..» визволили з полону
    Ескіз славнозвісної марки з прикордонником, який вказує напрямок руху російському кораблю
    фото з відкритих джерел

    Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають

    Автора славнозвісної фрази «Русский военный корабль, иди нах*й», прикордонника, чиє ім'я наразі не розкривається, вдалося витягти з російського полону. Про це повідомив начальник прикордонної застави «Острів Зміїний» Богдан Гоцький в ефірі національного телемарафону.

    Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

    За словами начальника прикордонної застави, росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували також роботу, велику зарплату, стабільність. Але зберігаючи вірність присязі прикордонники продовжували захищати українську територію.

    Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.

    «Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі», – зазначив Гоцький.

    Сьогодні по всій країні о 14:00 стартує продаж нової марки «Русскій воєнний корабль… Всьо». Зранку до відділень, де мають продаватися марки, вже вишикувалися величезні черги.

    20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

    Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна Україна корабль окупація #stoprussia
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    Справжнього автора фрази «Русский корабль, иди нах..» визволили з полону