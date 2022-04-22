  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»

    Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а тираж конвертів 1 мільйон - «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»
    Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а тираж конвертів 1 мільйон
    фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський

    Найближчими днями буде оприлюднено приблизний графік запуску та продажу марок

    Компанія «Укрпошта» презентує нову поштову марку із відомим російським кораблем. На новій марці додадуть слово done, що є відсилкою до потопленого російського крейсера «Москва». Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    За його словами, правила випуску марок «Укрпошти» не дозволяли додруковувати саме ту марку, як була в першому виданні.

    «Але ми не могли не піти на зустріч побажанням мільйонів людей. Тому сьогодні ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – «Русскій воєнний корабль .. всьо» або Russian Warship … done», — повідомив Смілянський.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»
    «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»
    «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»

    Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а тираж конвертів 1 мільйон.

    Сьогодні марку з російським кораблем неможливо купити, бо «Укрпошту» атакували хакери.

    «Укрпошта» ввела марку в обіг з 12 квітня з 16:30. Всеукраїнський конкурс на найкращий ескіз до цієї поштової марки був оголошений 1 березня. Автор ескізу-переможця Борис Грох жив у Криму. У 2014 році переїхав до Києва, а пізніше до Львова. За роботи голосували у соцмережах Facebook та Instagram. За його картину віддали понад 1700 голосів. Всього голосували 8000 людей.

    Раніше «Укрпошта» зупинила продаж марки з російським воєнним кораблем.

    Нагадаємо, марка з кораблем викликала великий ажіотаж. Біля Головпоштамту у Києві вишикувалася величезна черга.

    Читайте також: «Русский корабль иди нах...». Смілянський вийшов до людей, які штурмують «Укрпошту» (фото)

    Теги: росія окупанти війна Укрпошта Україна корабль Ігор Смілянський окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»