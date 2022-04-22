«Укрпошта» презентує нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо»
Найближчими днями буде оприлюднено приблизний графік запуску та продажу марок
Компанія «Укрпошта» презентує нову поштову марку із відомим російським кораблем. На новій марці додадуть слово done, що є відсилкою до потопленого російського крейсера «Москва». Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.
За його словами, правила випуску марок «Укрпошти» не дозволяли додруковувати саме ту марку, як була в першому виданні.
«Але ми не могли не піти на зустріч побажанням мільйонів людей. Тому сьогодні ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – «Русскій воєнний корабль .. всьо» або Russian Warship … done», — повідомив Смілянський.
Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а тираж конвертів 1 мільйон.
Сьогодні марку з російським кораблем неможливо купити, бо «Укрпошту» атакували хакери.
«Укрпошта» ввела марку в обіг з 12 квітня з 16:30. Всеукраїнський конкурс на найкращий ескіз до цієї поштової марки був оголошений 1 березня. Автор ескізу-переможця Борис Грох жив у Криму. У 2014 році переїхав до Києва, а пізніше до Львова. За роботи голосували у соцмережах Facebook та Instagram. За його картину віддали понад 1700 голосів. Всього голосували 8000 людей.
Раніше «Укрпошта» зупинила продаж марки з російським воєнним кораблем.
Нагадаємо, марка з кораблем викликала великий ажіотаж. Біля Головпоштамту у Києві вишикувалася величезна черга.