Укрпошта випускає у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!»

Урочисті погашення у всій країні відбудуться 23 травня з ранку до 14:00

Марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійде у продаж у понеділок, 23 травня. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00.

«Враховуючи заходи безпеки та участь почесних гостей, деталі заходів та місце публічно не розголошуємо завчасно», – зазначив він.

З 14:00 марки будуть продаватись в 1500 відділеннях Укрпошти, у всіх регіонах, зокрема у райцентрах. Ліміт – 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.

«В селах поки ні. Це пізніше. Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки «Корабель на», – написав він.

Ще 1 мільйон марок надійде у продаж орієнтовно 27 травня.

«Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон тощо», – додав гендиректор Укрпошти.

«1,5 мільйона марок + мерч (майки, світшоти та магніти) будуть продаватись на 6 Інтернет-майданчиках. 4 українських майданчика стартують 24 травня, міжнародні 25-27 травня. Назви та посилання дамо ввечері 23 травня», – сказав Смілянський.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.