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    Укрпошта випускає у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!»

    Марка&nbsp;&laquo;Русскій воєнний корабль&hellip; Всьо!&raquo;&nbsp;надійде у продаж завтра - Укрпошта випускає у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!»
    Марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійде у продаж завтра
    фото: Телеграм-канал Смілянського

    Урочисті погашення у всій країні відбудуться 23 травня з ранку до 14:00

    Марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійде у продаж у понеділок, 23 травня. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

    Урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00.

    «Враховуючи заходи безпеки та участь почесних гостей, деталі заходів та місце публічно не розголошуємо завчасно», – зазначив він.

    З 14:00 марки будуть продаватись в 1500 відділеннях Укрпошти, у всіх регіонах, зокрема у райцентрах. Ліміт – 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.

    «В селах поки ні. Це пізніше. Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки «Корабель на», – написав він.

    Ще 1 мільйон марок надійде у продаж орієнтовно 27 травня.

    «Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон тощо», – додав гендиректор Укрпошти.

    «1,5 мільйона марок + мерч (майки, світшоти та магніти) будуть продаватись на 6 Інтернет-майданчиках. 4 українських майданчика стартують 24 травня, міжнародні 25-27 травня. Назви та посилання дамо ввечері 23 травня», – сказав Смілянський.

    Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

    20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

    Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

    Теги: росія окупанти війна корабель Укрпошта Україна Ігор Смілянський окупація #stoprussia
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    Укрпошта випускає у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!»