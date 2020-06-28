Стало відоме ім’я військового, який учора загинув на Донбасі



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Сержант 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Іван Дедюх

Загиблому сержанту Івану Дедюху було 37 років

На Донеччині загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних Сил України Іван Дедюх. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого на Сході України сержанта 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Івана Дедюха. Звитяга тернополянина, який віддав своє життя, щоб у мирі жили майбутні покоління — приклад справжнього Героїзму, який навіки увійде в історію України. Громада Тернополя завжди пам’ятатиме патріотів, які ціною власного життя захищали Україну. Вічна пам’ять та Царство Небесне! Герої не вмирають», — написав Надал.

Іван Дедюх народився 21 січня 1983 року в Тернополі. На Донбасі воював із 2014 року.

Нагадаємо, 27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців отримали поранення.