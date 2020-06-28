Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще троє – поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Верхньоторецького та Широкиного, а також двічі неподалік Водяного противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По оборонцях Авдіївки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Пізніше, агресор активізував свої вогневі дії по українських захисниках Гранітного. При цьому окупанти використали міномети 82-го калібру та ПТРК. Не було тиші і біля Мар’їнки. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Світлодарська агресор використав станкові протитанкові гранатомети, а по українських воїнах у Кримському випустив міни 120-го калібру.

По оборонцях Оріхового окупанти використали станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також обстріли з автоматичних станкових гранатометів зафіксовано на підступах до населеного пункту Новотошківське.

На жаль, минулої доби, 27 червня, Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців отримали поранення.

Від початку поточної доби, 28 червня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Миронівський.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте також: