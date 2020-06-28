Бойовики обстріляли українських захисників поблизу Миронівського та Старогнатівки



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Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь

Бойових втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, на Луганському напрямку, у період з 04.05 по 04.30, російські окупаційні війська випустили 9 мін 82-го калібру по оборонцях Миронівського. А з 7.25 по 7.50, вели обстріл позицій українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку.

На ворожі обстріли, українські військові оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, з початком поточної доби, бойових втрат серед українських захисників, немає.

Нагадаємо, 27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.