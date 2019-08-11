Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі молодшого лейтенанта Нацгвардії



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Командування операції Об'єднаних сил висловило глибоке співчуття близьким та родичам загиблого побратима

В бою з окупантами загинув офіцер Національної гвардії України

Командування операції Об'єднаних сил висловило глибоке співчуття близьким та родичам з приводу загибелі у бою 10 серпня молодшого лейтенанта Нацгвардії Романенка Романа Сергійовича.

Про це йдеться у повідомленні Об’єднаних сил у Facebook.

«Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевну біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами», - зазначили у командуванні Об’єднавних сил.

Раніше повідомлялося, що з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців: у суботу о 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганського.