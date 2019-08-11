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    Суспільство

    Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі молодшого лейтенанта Нацгвардії

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    Командування операції Об'єднаних сил висловило глибоке співчуття близьким та родичам загиблого побратима - Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі молодшого лейтенанта Нацгвардії
    Командування операції Об'єднаних сил висловило глибоке співчуття близьким та родичам загиблого побратима

    В бою з окупантами загинув офіцер Національної гвардії України

    Командування операції Об'єднаних сил висловило глибоке співчуття близьким та родичам з приводу загибелі у бою 10 серпня молодшого лейтенанта Нацгвардії Романенка Романа Сергійовича.

    Про це йдеться у повідомленні Об’єднаних сил у Facebook.

    «Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевну біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами», - зазначили у командуванні Об’єднавних сил.

    Раніше повідомлялося, що з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців: у суботу о 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганського.

    Нацгвардія обстріл смерть військові Операція Об’єднаних сил
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