Криваве «перемир’я» на Донбасі: загинув сьомий військовий
Проросійські бойовики посилили обстріли на Донбасі
Бойовики посилили обстріли на Донбасі, в результаті чого 10 серпня загинув ще один український військовий. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
«Росія посилює обстріли на Донбасі. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганське», - йдеться у повідомленні.
Таким чином, з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців.
Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося «хлібне перемир’я» – безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.
Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені «дисциплінарні заходи», про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
Натомість під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.
Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.