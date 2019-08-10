Криваве «перемир’я» на Донбасі: загинув сьомий військовий



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Проросійські бойовики посилили обстріли на Донбасі

Бойовики посилили обстріли на Донбасі, в результаті чого 10 серпня загинув ще один український військовий. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Росія посилює обстріли на Донбасі. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганське», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців.

Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося «хлібне перемир’я» – безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.

Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені «дисциплінарні заходи», про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Натомість під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.