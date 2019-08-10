  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Криваве «перемир’я» на Донбасі: загинув сьомий військовий

    • Розсилка
    Криваве «перемир’я» на Донбасі: загинув сьомий військовий

    Проросійські бойовики посилили обстріли на Донбасі

    Бойовики посилили обстріли на Донбасі, в результаті чого 10 серпня загинув ще один український військовий. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

    «Росія посилює обстріли на Донбасі. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. О 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганське», - йдеться у повідомленні.

    Таким чином, з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців.

    Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося «хлібне перемир’я» – безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.

    Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені «дисциплінарні заходи», про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. 

    Натомість під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    Читайте також
    Росія Донбас Володимир Зеленський президент ВСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ