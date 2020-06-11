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    Суспільство

    Суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальну справу проти Геруса через державну зраду

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    Дії голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія геруса могли призвести до послаблення обороноздатності та економічної безпеки держави - суд - Суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальну справу проти Геруса через державну зраду
    Дії голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія геруса могли призвести до послаблення обороноздатності та економічної безпеки держави - суд

    Герус ініціював імпорт електроенергії з Росії - постанова суду

    Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету з ПЕК Верховної ради Андрія Геруса, який ініціював імпорт електроенергії з Росії. Про це йдеться в постанові суду від 5 червня 2020 року, повідомляє РБК-Україна.

    Зокрема, за рішенням суду факт незаконних дій Андрія Геруса повинен бути внесений до Єдиного державного реєстру розслідувань відомості за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

    Зазначається, що 26 травня було подано заяву про злочин з боку нардепа «в інтересах невстановлених осіб з порушенням законодавчо визначеної процедури при ухваленні поправок до законів України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» та «Про ринок електричної енергії», спричинили збитки в значних розмірах державним інтересам та інтересам інших споживачів».

    Дії голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг могли призвести до послаблення обороноздатності та економічної безпеки держави.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм, а сам депутат стверджував, що імпорт буде здійснюватися з Білорусі. Але вже через півтора тижня почалися поставки саме з РФ.

    Крім того, як вважає заявник, Герус, діючи у змові з членом НКРЕКП Дмитром Коваленком сприяли введенню додаткового податку на експорт української електроенергії, з метою підвищення її вартості. Як результат, ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» стала нижче економічних витрат на її виробництво в Україні. Економіці були завдані збитки у великих розмірах і в бюджет не надійшли платежі на 1,1 млрд грн. Крім того, заборгованість держпідприємств «Енергоатом» і «Гарантований покупець» досягла 5,2 млрд грн і 10,9 млрд грн.

    На думку співзасновника Асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, з енергетичного ринку України було вимито 20 млрд гривень через різні схеми, які стали можливі через бездіяльність або окремих рішень НКРЕКП.

     

    Росія суд НКРЕКП депутат бюджет Офіс Генерального прокурора імпорт ринок електроенергія Енергоатом злочин державна зрада Андрій Герус
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