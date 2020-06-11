Суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальну справу проти Геруса через державну зраду



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Дії голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія геруса могли призвести до послаблення обороноздатності та економічної безпеки держави - суд

Герус ініціював імпорт електроенергії з Росії - постанова суду

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету з ПЕК Верховної ради Андрія Геруса, який ініціював імпорт електроенергії з Росії. Про це йдеться в постанові суду від 5 червня 2020 року, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, за рішенням суду факт незаконних дій Андрія Геруса повинен бути внесений до Єдиного державного реєстру розслідувань відомості за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

Зазначається, що 26 травня було подано заяву про злочин з боку нардепа «в інтересах невстановлених осіб з порушенням законодавчо визначеної процедури при ухваленні поправок до законів України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» та «Про ринок електричної енергії», спричинили збитки в значних розмірах державним інтересам та інтересам інших споживачів».

Дії голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг могли призвести до послаблення обороноздатності та економічної безпеки держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм, а сам депутат стверджував, що імпорт буде здійснюватися з Білорусі. Але вже через півтора тижня почалися поставки саме з РФ.

Крім того, як вважає заявник, Герус, діючи у змові з членом НКРЕКП Дмитром Коваленком сприяли введенню додаткового податку на експорт української електроенергії, з метою підвищення її вартості. Як результат, ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» стала нижче економічних витрат на її виробництво в Україні. Економіці були завдані збитки у великих розмірах і в бюджет не надійшли платежі на 1,1 млрд грн. Крім того, заборгованість держпідприємств «Енергоатом» і «Гарантований покупець» досягла 5,2 млрд грн і 10,9 млрд грн.

На думку співзасновника Асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, з енергетичного ринку України було вимито 20 млрд гривень через різні схеми, які стали можливі через бездіяльність або окремих рішень НКРЕКП.