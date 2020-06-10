Герус заблокував державі можливість за півроку зекономити 4 млрд грн на зелених тарифах, – Буймістер



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Герус заблокував ухвалення законопроекту щодо реструктуризації «зеленого» тарифу, чим завдав зитків державі

«Андрій Герус робить все, щоб знищити енергогалузь», – нардеп

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заблокував ухвалення законопроекту щодо реструктуризації «зеленого» тарифу, чим не дав можливості державі зекономити 4 млрд грн вже у першому півріччі 2020 року. Про це заявила народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

«Замість того, щоб давним-давно розробити і винести законопроєкт на обговорення, вони (члени енергокомітету ВР, - ред), по-перше, зарубали мій законопроєкт ще на початку грудня минулого року. Я подавала законопроєкт про реструктуризацію «зеленого» тарифу ще на початку грудня. Якби тоді його швидко прийняли, то вже системі 4 млрд. грн приблизно зекономили б», - розказала Буймістер.

Депутат наголосила, голова комітету Андрій Герус жодних пропозицій для врегулювання проблеми не надавав, і, на її думку, робить все, щоб знищити енергогалузь.

«Хто з комітету зробив хоч одну альтернативну пропозицію? Голова комітету ніяких розрахунків не показував, ніяких пропозицій не висував. Тому тут, як на мене, очевидно, що робиться все з боку голови комітету, щоби цю галузь добити», - сказала Буймістер.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543), який передбачав можливість добровільної реструктуризації «зеленого» тарифу. Його ухвалення підтримували іноземні інвестори та представники дипломатичного корпусу, проте енергетичний комітет ВР, який очолює Андрій Герус, відхилив цей законопроект.

На початку червня ЗМІ опублікували скандальну переписку депутатів фракції «Слуга народу» Андрія Жупаніна та Андрія Геруса, які з використанням ненормативної лексики обговорювали тиск на зелених інвесторів.

Водночас шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в «зелену» енергетику (компанія «Віндкрафт Україна») в Україні Карл Стурен повідомив, що «зелена» генерація за останні 4 місяці не отримала оплату за електроенергію – борг сягає понад 11 мільярдів гривень, на відміну від інших енергокомпаній, що іноземні інвестори розцінюють як політичне замовлення голови енергокомітету ВР Андрія Геруса.

Після цього співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус має подати у відставку за дії, що призвели до кризи в енергогалузі та доводять до банкрутства «зелену» енергетику.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і відповідний меморандум майже готовий до підписання. Також галузеві асоціації попросили підтримки у президента України Володимира Зеленського і звернулися до МВФ.