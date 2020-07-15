Сухо та сонячно: якою буде погода у четвер



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Синоптики обіцяють комфортну погоду

16 липня в Україні буде помірна температура повітря. Протягом дня очікується +22+27 градусів, у Карпатах місцями +8+14 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Дощі та грози більш ймовірні завтра в західних областях, на Вінниччині та в другій половині дня в Житомирській області. На решті території України поле підвищеного атмосферного тиску зумовить суху, переважно сонячну, погоду», - написала вона.

Вітер передбачається західного напрямку, невеликий, максимум помірний. Проте при грозах може бути поривчастим.

«У Києві четвер сприятиме і роботі, і прогулянкам, і виконанню громадського обов`язку. Всі, хто збирається побути на свіжому повітрі, опиняться серед комфортної атмосфери. У столиці завтра близько +25 градусів, без істотних опадів, хіба що в другій половині дня, ближче до вечора, можуть набігти хмарки і місцями можливий невеликий дощ», - прогнозує Діденко.