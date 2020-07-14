Дощі, грози і град: в Україні оголошено штормове попередження



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Синоптики прогнозують зливи на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині

Штормове попередження оголосили в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях

В Україні 14 липня у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Погода на території Україні буде прохолодною і хмарною.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують зливи на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Короткочасні дощі з грозами очікуються у східних, більшості північних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також на мешканців цих регіонів очікують град та шквали 17-22 м/с.

На решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі здебільшого буде коливатися у межах +9-14°. Удень буде дещо тепліше від +17° до +22°. Найспекотніше 14 липня буде у південних та східних областях. Там денна температура повітря прогріється до +23-28°.

Рятувальники оголосили штормове попередження на 14 липня.

У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях в ці дні прогнозують дощі з грозами, град та сильний вітер.

«Протягом 14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град і шквали 17-22 м/с. 14 липня у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники попередили про І рівень небезпеки.