Екватор літа: антициклон Yoann витіснить дощі з України



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В Україну йде потепління

Сильні дощі разом із циклоном та фронтами, які спричинили негоду в Україні, у середу, 15 липня, поступово залишатимуть територію України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Отже, потужні опади відсуваються, залишаючи на завтра, 15 липня, лише невеликі, максимум помірні дощі на північному сході України, на Півночі, плюс Вінниччина, Черкащина та Кропивницький з районами. Невеликі локальні дощі також можливі у середу на Волині, Рівненщині та в Карпатах. Усе, що не ввійшло в цей перелік - сухо та сонячно», - написала вона.

За її словами, антициклон Yoann витісняє дощі.

Завтра очікується температура повітря +21+26 градусів, на Півдні до +26+28 градусів, на крайній півночі місцями +18+20 градусів.

За прогнозом Діденко, у Києві на вершині літа буде комфортно. «15 липня суттєві опади - навряд, хіба десь якийсь локальний нетерплячий дощик не втримається. Температура повітря підвищиться до більш комфортних +23 градусів», - повідомила синоптик.

Вона додала, що надалі, впродовж тижня, потепління триватиме, до більшості областей України прибуде ще кілька теплих градусів, очікується до +23+29-ти, лише в західних областях переважатиме відчутно свіжіша погода, +19+24 градуси.