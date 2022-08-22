Їла сухі макарони у підвалі. Історія порятунку трирічної Аліни з Балаклії

Після евакуації з Харківщини дівчинка дуже боялася звуків сирени

Колишній уповноважений з прав дитини Микола Кулеба розповів історію трирічної Аміни із Балаклії на Харківщині, яку вдалося евакуювати із зони бойових дій. Після пережитого дівчинка постійно плакала, не могла спати та зіткнулася з серйозними проблеми зі здоров’ям. Допомогло дитині відновитися лікування в Естонії.

«В очах трирічної Аміни з Харківщини нарешті безтурботність, на вустах – усмішка, а в руках – звичайні дитячі іграшки. Це результат кропіткої праці мами після усього жахіття, котре звалилося на маленькі плечі Аміни», – зазначив Кулеба.

За словами колишнього дитячого омбудсмена, ще 5 місяців тому Аміна ховалась від бомб у підвалі та їла лише сухі макарони. Найбільше вона боялася не голоду, а «виючих вовків». Так дівчинка прозвала звуки сирен.

«Після пережитого пекла, Аміна плакала ночами і малювала дуже похмурі картини, використовуючи лише чорний колір. Ще більше хвилювань мамі Ані додавав той факт, що напередодні війни у доньки діагностували порушення обміну речовин. Тоді я зустрівся з ними та вмовив маму терміново виїжджати з донькою за кордон на обстеження та лікування. Наша команда «Спасемо Україну» доправила родину на захід України, а потім в Естонію, де Аміна пройшла якісне медичне обстеження. На щастя, частина попередньо встановлених діагнозів була спростована», – розповів Кулеба.

Як зазначив ексомбудсмен, лікування у Європі швидко принесло свої плоди, і тепер здоров’я Аміни стабільно покращується.

«Коли родину поселили поруч з поліцейським відділком і Аміна знову почула як «виють вовки», ми орендували для сім'ї інше житло, щоб малеча не чула сирен. Незабаром мама влаштується на роботу за фахом фармацевта … Хай там як, Естонія однаково не замінить їхній рідний дім в Балаклеї. Віримо, що всю Харківщину повністю деокупують і родина дівчинки святкуватиме перемогу у радості й добробуті», – написав Кулеба.

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