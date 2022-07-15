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    Новини

    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима

    Загалом внаслідок російської атаки на Вінницю загинуло троє дітей - Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Загалом внаслідок російської атаки на Вінницю загинуло троє дітей
    фото: соцмережі

    Жінка з сином на момент прильоту російських ракет перебували у медичному центрі «Нейромед» у Вінниці

    Під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Про загибель жінки та хлопчика повідомили у Facebook-спільноті Теплицького району Вінниччини.

    Вікторія працювала лікарем-стоматологом у лікарні у селищі Теплик.

    Рашисти забрали життя прекрасного лікаря, чудової матері, прекрасної людини та ї сина Максима. В це не можливо повірити, але сталось непоправне. Важко знайти слова, які б змогли зменшити біль, коли втрачаєш рідних людей, які віддавали свою любов, підтримували та завжди знаходились поруч», – зазначається у повідомленні.

    Як повідомив раніше голова Нацполіції Ігор Клименко, хлопчик проходив обстеження у медцентрі, коли прилетіли російські ракети.

    «Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою», – повідомив він.

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    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима
    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років.

    Сьогодні у Вінниці день жалоби за жертвами обстрілу, який рашисти влаштували напередодні у центрі міста.

    Як відомо, вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

    Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна ракета окупація #stoprussia
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    Жертви теракту у Вінниці. Історія Вікторії та її семирічного сина Максима