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Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 
Наші діти боронять країну нарівні з дорослими
фото з відкритих джерел

Глава держави нагородив дітей, які попри юний вік допомагають ЗСУ 

12 серпня президент України зустрівся із юними українцями, які після вторгнення окупантів стали зразком героїзму та сили духу. Про це повідомив Офіс президента.  

«Війна забрала в наших дітей дитинство. Їм довелося швидше стати дорослішими. Сьогодні мав честь зустрітись і нагородити тих, хто попри свій юний вік має величезну сміливість. Далеко не всі дорослі здатні робити те, що зробили вони, щоб допомогти іншим. Їхні історії справді вражають і надихають. Впевнений, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє. Дякую вам!», – зазначив глава держави під час нагородження юних українців з нагоди Дня молоді.

Максим Бровченко з Бердянська. Малює картини, а зароблені гроші надсилає на допомогу для ЗСУ.

Сашко Гуцал із Бучі. Перебуваючи в окупації, піклувався про молодшу сестричку та двох братів. Виходив на пошуки харчів і води.

Єгор Шемет із Чернігівщини. Разом із бабусею місяць ховався в погребі. Хоче допомогти одужати старшому брату, який злякався вибухів і перестав говорити. Також мріє відремонтувати будинок, який пошкодили окупанти.

Гліб Бондаренко з Харкова. Потрапив під ворожий ракетний обстріл біля житлового будинку. Цього року планував вступати до харківського «Кадетського корпусу», а згодом – до Національної академії Служби безпеки України.

Андрій Покраса з Київщини. Разом із батьком за допомогою дрона відстежував рух окупантів і передавав координати українським військовим.

Давид Понуляк із Запоріжжя. Займається козацьким бойовим мистецтвом «Спас». Хоче бути сильним, як тато, щоб у майбутньому захищати Батьківщину.

Данило Сергєєв із Маріуполя. З перших днів широкомасштабної війни піклувався про людей старшого віку – приносив у підвали воду та їжу, готував у дворі. Допоміг чоловікові та його доньці вибратися зі зруйнованого будинку і надав першу медичну допомогу.

Іринка Васильєва з Рівного. Втратила на війні тата і дядька. Власноруч виготовляє віночки і продає їх. Назбирала вже €7 тис. На ці кошти разом із мамою придбала два тепловізори та автомобіль для ЗСУ. 

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Теги: діти Володимир Зеленський ЗСУ

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