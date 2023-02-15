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Театральний секс-символ України відзначає 70-річчя

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Театральний секс-символ України відзначає 70-річчя
колаж: Главком

Молоді колеги досі зізнаються у коханні іменитому актору

Сьогодні, 15 лютого, Народний артист, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Анатолій Хостікоєв святкує ювілей – відомому актору виповнилося 70 років. Він зіграв чимало ролей у кіно та театрі й ще замолоду здобув шалену популярність.

Молоді колеги-актриси й досі зізнаються у коханні знаменитому Хостікоєву.

Я люблю Вас... І навіть якщо мій пост Вам не сподобається і Ви проженете мене геть, я не перестану любити Вас!!! Я полюбила Вас давно,ще малим дівчам,як тільки вперше побачила!

Ксенія Баша
Заслужена артистка України

Дитинство

Анатолій народився 15 лютого 1953 року в місті Київ, як він сам полюбляв казати, у «двомовній родині батьків-фронтовиків». Його батько – осетин, мати – українка.

В юності серйозним захопленням Хостікоєва був спорт. Він грав у молодіжній збірній України з баскетболу, а також займався карате. Пізніше свої навички неодноразово демонстрував у фільмах.

Юність та творчий шлях

Акторську освіту здобув у Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, який закінчив 1974 року за спеціальністю «актор театру і кіно».

У 1974-1980 роках працював у Львівському українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької та в Київському театрі російської драми ім. Лесі Українки.

З 1980 року – актор Національного академічного театру ім. Івана Франка. Зіграв у виставах: «Дядя Ваня», «Загибель ескадри», «Моя професія – синьйор з вищого світу», «Благочестива Марта», «Санітарний день», «Мата Харі», «Фронт», «Бунт жінок», «Енеїда», «Аукціон», «Майстер і Маргарита», «Камінний господар», «Різдвяна ніч», «Тев'є-Тевель», «Санаторійна зона», «Біла ворона», «Талан», «Крихітка Цахес», «Мерлін, або спустошена країна», «Кармен», «Швейк», «Кін IV», «Пігмаліон», «Отелло», «Грек Зорба», «Ліс», «Незрівнянна» та інших.

У 1999-му разом із Богданом Бенюком і Мирославом Гринишиним організували театральну компанію «Бенюк і Хостікоєв», де Анатолій зіграв у таких постановах: «Синьйор з вищого світу», «Про мишей і людей», «Біла ворона», «Задунаец за порогом», «Люкс для иностранцев», «Він – моя сестра».

Як режисер він поставив: «Кін IV», «Синьйор з вищого світу», «Біла ворона», «Задунаец за порогом», «Незрівнянна».

Анатолій Хостікоєв знявся в таких стрічках: «Камінна душа», «Дума про Ковпака» («Карпати – Карпати»), «Вавилон–XX», «Дім батька твого», «Контрзахід», «Кому вгору, кому вниз», «Для домашнього огнища», «Америкен бой», в телесеріалі «Пастка» (знятий 1993-го, вийшов на екрани 1996 року, тоді ж удостоєний Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка), «Роксолана. Володарка імперії», «Мільйон у шлюбному кошику», «Штемп», «Віктор Робот» та інших.

Клінічна смерть

У 1986 році життя актора ледь не обірвалося: він пережив клінічну смерть. Сам Хостікоєв в одному з інтерв’ю розповідав, що пов’язує цю подію з аварією на Чорнобильській АЕС.

У силу своєї професії, у той період Анатолій побував в дитячому таборі «Казковий», що був розташований в епіцентрі катастрофи. Артисти виступали перед робітниками три дні. Згодом, через три місяці, Хостікоєв захворів на пневмонію. Актора відправили в лікарню, де він і пережив клінічну смерть. На щастя, Анатолія реанімували.

Зіркова роль

У 90-ті роки знімався в телесеріалі «Роксолана» – українському костюмно-історичному проєкті про життя Хюррем Хасекі-султан. У цій картині Анатолій зіграв роль султана Сулеймана I. Після виходу серіалу його стали називати українським секс-символом.

4 фото
На весь екран
Знакова роль Хостікоєва, яка принесла йому шалену популярність
фото з відкритих джерел

Особисте життя

Актор тричі був одружений. Всі його обраниці були артистками кіно. Надія Кондратовська – перша дружина, Любов Куб'юк – друга.

Третьою дружиною актора стала українська акторка Наталя Сумська. Як розповідав Анатолій Хостікоєв, до Наталі його привернула пристрасть. Вони познайомилися ще за часів навчання в інституті, і він не міг і подумати, що з часом, у них з’явиться сім’я і спільний син.

Анатолій Хостікоєв та Наталія Сумська з сином
Анатолій Хостікоєв та Наталія Сумська з сином
фото з відкритих джерел

У актора є два сини – Георгій (від другого шлюбу) та В'ячеслав (від шлюбу з Сумською).

Старший син Анатолія ще маленьким хлопчиком точно знав, що теж хоче стати актором, і йому це вдалося. Уже 15 років Георгій грає в Київському драматичному театрі на Подолі. Також на його рахунку більше 20 ролей в кіно і серіалах. 

Молодший син В’ячеслав також пішов по стопах знаменитих батьків і продовжив акторську династію. 

Політична кар’єра

Анатолій Хостікоєв був депутатом Київської міської ради кількох скликань. У травні 2008-го на дострокових виборах столичного мера та нового складу Київради пройшов в першій п’ятірці списку Блоку Юлії Тимошенко, працював у комісії з питань культури та інформаційної політики. Але швидко покінчив з політичною діяльністю та достроково склав депутатський мандат.

Хобі

У вільний від роботи час Хостікоєв любить ходити в походи та рибалити.

Релакс для мене – це природа, похід. Такий у мене склад характеру. Я ж Водолій, тому необхідно, щоб поруч була якась водойма: річка, озеро, море.

Одного разу актору навіть вдалося полювати на рибу у районі падіння знаменитого Тунгуського метеорита. Там він висадився з гелікоптера, а потім пів місяця рибалив.

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Теги: день народження кіно театр актор

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