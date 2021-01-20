Легендарна вистава театру Франка за участю Хостікоєва і Сумської святкує ювілей (фото)

Відразу після локдауну Хостікоєв і Сумська зіграють у сотому показі «Грека Зорби»

27 січня у Київському Національному театрі імені Івана Франка відбудеться ювілейний показ вистави «Грек Зорба». Ця постановка давно стала однією з візитівок прославленого театру. У кінці січня, відразу після локдауну, ця вистава отримає статус справжньої театральної легенди, адже це буде вже сотий показ на першій сцені України. «Грек Зорба» сотий раз зустріне глядачів прославленим зірковим акторським складом. У головних ролях: Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська.

Український театральний «Зорба» отримав свого часу театральну премію «Київська Пектораль» у ключових номінаціях

Прем’єра «Грека Зорби» у постановці Віталія Малахова (за романом Нікоса Казандзакіса) відбулася у вересні 2010 року, і з того часу ця вистава – серед аншлагових лідерів столичних театрів. 3апорука успіху – зірковий акторський склад, мудра і філософічна режисура Віталія Малахова, що енергетично наповнює античним морським повітрям і сцену, і зал театру. Звісно, запорукою популярності стала і сама історія на основі роману Казандзакіса. Це твір про подорож на острів Кріт, про пошук людиною свободи, натхнення, надійної життєвої опори. Фільм на основі цього популярного роману свого часу отримав три «Оскари» (1964 рік, режисер Міхаліс Какояніс, у головній ролі Ентоні Куін).

Український театральний «Зорба» став лауреатом театральної премії «Київська Пектораль» (у головних номінаціях). Як відомо, ідеологія «Грека Зорби» передбачає чоловічу «дуель» поглядів та ідей, тобто те, що втілюють в сюжеті і на сцені головні герої – Алексіс (Анатолій Хостікоєв) та Нікос (актор Денис Мартинов).

Алексіс – Народний артист Анатолій Хостікоєв та Нікос – актор Денис Мартинов)

Це діалог-дуель людини досвідченої природної та людини молодої, яка шукає себе і своє місце під сонцем у химерному світі. У виставі Малахова, поміж тим, виникає ще один потужний смисловий епіцентр – пані Гортензія, яку грає легендарна Наталія Сумська.

Гортензія – Народна артистка Наталя Сумська

Маючи таку потужну актрису, вистава випромінює сильні та щемливі мотиви кохання, відданості, вірності, романтизму. Як сказав «Главкому» режисер Віталій Малахов, «геніальна ідея перенести на українську сцену сюжет про мудрого і великого «Грека» належить безпосередньо Анатолію Георгійовичу Хостікоєву», інсценуванням згодом займався сам Малахов, сценографія – Марія Погребняк, балетмейстер – Ольга Семьошкіна, а консультант з грецьких обрядів – Олександр Шайтан.