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Тепло, але з опадами: прогноз погоди на 14 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Тепло, але з опадами: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого стовпчики термометра підніматимуться до 6° тепла
фото з відкритих джерел

На українців чекають снігопади

У вівторок, 14 лютого, очікується хмарна погода. Але в певних регіонах – з проясненнями. Сніжитиме майже всією країною. Але через теплу погоду вдень можна очікувати на сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Часом спостерігатиметься невеликий сніг. У східних областях – помірний сніг. Вдень прогнозується сніг з дощем.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме від 2° тепла до 3° морозу. Втім у східних областях та в Карпатах очікують 1-6° морозу.

Вдень по всій країні 1-6° тепла.

Тепло, але з опадами: прогноз погоди на 14 лютого фото 1

У Києві та області 14 лютого буде хмарно з проясненнями. Часом очікується невеликий сніг, вдень – з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Вдень можна очікувати місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень  1-6° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° тепла, а вдень – 2-4° тепла.

Теги: вітер дощ снігопад повітря

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