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    Суспільство

    Тіни Кароль і Наталка Могилевська агітуватимуть у Бахмуті за партію Медведчука

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    У місті роздають листівки із запрошенням на концерт 14 липня - Тіни Кароль і Наталка Могилевська агітуватимуть у Бахмуті за партію Медведчука
    У місті роздають листівки із запрошенням на концерт 14 липня

    Місцева влада розібрала плитку на площі, де має відбутись агітаційний концерт, бо син міського голови є конкурентом партії Медведчука, - ЗМІ

    Тіна Кароль, Наталка Могилевська та «Дядя Жора» агітуватимуть у Бахмуті (колишньому Артемівську) на Донеччині за кандидата у депутати від партії Медведчука «Опозиційна платформа — за життя» Федіра Христенка. Про це повідомляє кореспондент Громадського.

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    Зазначається, що місцева влада розібрала плитку на площі, де має відбутись агітаційний концерт, бо син міського голови є конкурентом «За життя» - на вибори він іде від «Опоблоку».

    У місті роздають листівки із запрошенням на концерт 14 липня.

    «Колишній «регіонал» Дмитро Рева балотується на цьому ж окрузі від «Опозиційного блоку». Його батько — міський голова Бахмута Олексій Рева», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, співак Олег Винник заявив про підтримку Аграрної партії на виборах і поїхав у тур регіонами України з першим номером списку партії Михайлом Поплавським.

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