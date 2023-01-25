Трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів: схема об'їзду

Міст через Случ буде перекритий з 24 до 28 січня

На Рівненщині через ремонт буде перекрито один з мостів по міжнародній трасі

На Рівненщині на кілька днів вводять нічні обмеження на проїзд мостом на міжнародній трасі Київ – Ковель – Ягодин, йдеться про ділянку поблизу міста Сарни. Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

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Міст через Случ буде перекритий з 24 до 28 січня у комендантську годину, тобто від опівночі до 5:00.

«Об’їзд здійснюється через автошляхи Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири. Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо врахувати обмеження при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні Укравтодору у Facebook.

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Заступник начальника Служби автодоріг Рівненщини Дмитро Леонтіюк Суспільному зазначив, що йдеться про різного роду роботи, пов’язані з ремонтом, водночас поки шляховики не можуть уточнити більше деталей.

До слова, Норвезьке управління державних доріг відправить Україні гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів. Їх буде встановлено замість зруйнованих під час російського повномасштабного вторгнення.