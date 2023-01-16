На Вінниччині після обстрілу ціле місто залишилося без опалення

У Ладижині оголосили надзвичайний стан

Ладижин на Вінниччині через масований ракетний обстріл росіян повністю залишився без тепла. Після влучання ракети в об'єкт критичної інфраструктури в 20-тисячах помешкань холодні батареї. Про це повідомляє «ТСН».

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Зазначається, що така ж ситуація була півтора місяця тому, після атаки росіян на енергооб’єктах. Місто залишилося без тепла після обстрілу рашистами ТЕЦ, яка його обігрівала.

Містяни кажуть, що у квартирах холодно, але не критично. Багато багатоповерхівок утеплені, тому будинки ще не встигли охолонути. Гріються пляшками з теплою водою, електрообігрівачами і газом на кухнях.

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«Холодно, сьогодні не хотіла на роботу вставити. Кутова, на п'ятому поверсі, це взагалі триматися неможливо. Газ включила і сиджу, ні світла немає», – розповідає одна із місцевих жінок.

У місті вже вдруге оголошують надзвичайний стан. Така ж ситуація була півтора місяця тому – теж, після російського обстрілу – ладижинці сиділи з холодними батареями тиждень. Тоді чиновники обіцяли швидко збудувати альтернативну котельню, але об'єкт досі на стадії будівництва.

Людям пропонують грітися у «Пунктах незламності», деякі з них тут не згортали після попереднього обстрілу. Воду з системи опалення в будинках поки не зливають, у мерії сподіваються сприятиме плюсова температура, зараз тут +1 і прогнозують потепління. Закликають людей економити електрику.

Раніше в МВС повідомляли, що робити, якщо світла та тепла немає більше, ніж два дні.