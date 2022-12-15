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Норвегія направила в Україну мости

glavcom.ua
Норвегія направила в Україну мости
Тимчасові мостові конструкції підходять для пересування важких транспортних засобів
фото ілюстративне

Тимчасові мости будуть встановлені для відновлення проїзду у постраждалих від бойових дій областях

 

Норвезьке управління державних доріг відправить Україні гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів. Їх буде встановлено замість зруйнованих під час російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Укравтодор».

Йдеться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд «швидких», ремонтних бригад, евакуацію населення.

Мости, загальна вартість яких становить 30 мільйонів норвезьких крон, фінансуються з гуманітарного бюджету міністерства закордонних справ Норвегії.

В Україні прибуття мостів очікується у січні.

Переправи 13 грудня вирушили зі складу дорожньої адміністрації в Бьоркелангені.

Нагадаємо, уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання одного мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні.

Раніше премʼєр-міністр Норвегії повідомив, що його країна візьме участь у відбудові України.

Теги: Норвегія Україна війна дороги міст

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