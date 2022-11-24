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Одіозний Третьяков під час війни переховується у Парижі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одіозний Третьяков під час війни переховується у Парижі (фото)
Політики Олександр Третьяков перебуває у Парижі
фото: Михайло Ткач/Facebook

«Любий друг» Третьяков свого часу був однією з найбільш наближених осіб до президента Віктора Ющенка

Одіозного політика, екснардепа Олександра Третьякова помітили у Парижі (Франція). Фото прогулянки по Єлисейських полях колишнього найближчого друга експрезидента Ющенка опублікував журналіст Михайло Ткач.

«Якщо ви ламали голову – де Олександр Третьяков. Він, виявляється, у Парижі. Просто зараз ходить Єлисейськими полями», – йдеться у повідомленні журналіста.

Одіозний Третьяков під час війни переховується у Парижі (фото) фото 1

Як відомо Олександр Третьяков був свого часу однією з довірених осіб лідера опозиції Віктора Ющенка, а потім, коли Ющенко став президентом, його першим помічником та одним із «любих друзів», яких у 2005-му звинуватив у корупції на гучній пресконференції державний секретар Олександр Зінченко.

За п'ятого президента Порошенка Третьяков був одним із заступників голови фракції БПП та головним лобістом створення Міністерства ветеранів. Журналісти-розслідувачі стверджують, що паралельно з депутатською роботою Третьяков успішно лобіював інтереси операторів Української національної лотереї.

В цьому ж його звинувачувала вже колишня заступниця голови Антимонопольного комітету Агія Загребельська. На виборах 2019 Третьяков програв ресторатору Миколі Тищенку, який ішов від «Слуги народу».

У 2012-му в Третьякова була схожа історія, тоді він програв 219-й округ Володимиру Ар'єву, який балотувався від «Батьківщини».

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Теги: вибори журналіст Олександр Третьяков президент Facebook Україна політика партії закон Париж Франція Віктор Ющенко депутат правила

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