Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння

Свої місця зберегли законодавці Палати представників США, які очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus)

У США 8 листопада відбулись проміжні вибори до Конгресу США та у місцеві законодавчі органи. За попередніми даними виборів в американському Конгресі налічується чимало політиків, які мають українське походження. Про це повідомив Голос Америки.

За інформацією видання, свої місця зберегли законодавці Палати представників США демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі й республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс, які очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus).

Представник Групи підтримки України в Сенаті (Senate Ukraine Caucus​) демократ Річард Блументаль був переобраний від штату Коннектикут, а натомість на місце іншого представника «українського кокусу» демократа Роба Портмана, який не брав участі у виборах, прийшов республіканець Джей Ді Венс, який казав, що йому «щиро байдуже, що станеться з Україною».

Українці у Палаті представників Конгресу США

Конгресмен-республіканець Джордж Сантос з боку матері походить із родини українських євреїв, які втікали від переслідування до Європи, а потім до Бразилії. Працював фінансистом. Представник ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч вперше обраний до Конгресу від штату Нью-Йорк. В інтерв'ю Fox News після початку російської війни сказав: «Ми всі пережили 11 вересня (теракти 2001 - ред.), тому ми знаємо відчуття нападу на Батьківщину, і ми знаємо, що це таке, і це справді нагадує 11 вересня, бачити ракети, які літають над столицею України та вражають цивільних у густонаселених районах. Тож це боляче».

Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, переїхала до США з України понад 20 років тому. У 2017 році стала представницею місцевого Сенату штату Індіана. У кріслі конгресвумен з 2021 року. В інтерв'ю Голосу Америки у липні пояснила свою позицію щодо необхідності більшої підзвітності та ефективності надання американської допомоги Україні: «Зараз у нас є проблема - відсутність належної перевірки та неефективна логістика дійсно уповільнюють процес. Належний нагляд і належне матеріально-технічне удосконалення насправді збільшить швидкість і ефективність поставок на передову».

Зауважимо, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Вікторія Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликала президента Володимира Зеленського звільнити свою праву руку Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

При цьому Спартц продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського.

Переможці губернаторських перегонів

Губернатор-демократ штату Колорадо Джаред Поліс, демократ, представник ЛГБТ-спільноти, представник третього покоління іммігрантів, які прибули до Сполучених Штатів з Польщі та України на початку 20-го століття. У кріслі губенатора з 2019 року. Після початку війни Росії в Україні офіс Поліса збирав допомогу Україні та працювала над ​програмою для українських біженців.

Губернатор-демократ штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер має українське єврейське походження. У кріслі губенатора з 2019 року. Українська громада Чикаго та штату стверджує, що губернатор багато знає про Україну. Пріцкер також рішуче засуджував російську війну в Україні, а Національна гвардія штату Іллінойс має тісні зв'язки із українськими силами, яким там надавалось тренування.

Кандидати українського походження, які програли вибори

Юрій Дашевський, народжений у Ташкенті в родині українців з Одеси й Києва, які переїхали туди під час Другої світової. Працював у театральній галузі, документаліст, веде радіопрограму. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Нью-Йорк, програв демократу Хакііму Джеффрісу. Розповів в інтерв'ю UA Diaspora, що збирав на своїй YouTube-сторінці збирав кошти на допомогу Україні і якщо потрапить до Конгресу, то продовжить підтримувати допомогу Україні.

Каріна Ліпсман, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США дитиною разом з матір'ю. Економістка, працювала у галузі оборони та розвідки. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Вірджинія, програла демократу Дональду Беєру.

Анжела Грабовська, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США у 1989 році разом із чоловіком та дітьми. Починала як медсестра, стала фінансовою радницею. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Індіана, програла демократу Андре Карсону. Заявляла, що аби припинити війну Росії в Україні США повинні «посадити всіх за стіл» переговорів, а також «що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія».

Макс Семененко, 25 років тому емігрував з України у 14-річному віці. Бізнесмен, інвестор. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Каліфорнія, програв демократці Доріс Матсуї. Як пише американське видання Egcitizen, у березні Семенко заявив, що «шокований" війною Росії в Україні і що його «серце там (з Україною)». Заявив: «(Українці) і досі у Радянському Союзі, але зараз борються за те, щоб стати вільними. Але вони не розуміють наповну, що таке свобода. Я зрозумів, що таке свобода, коли став громадянином (США)».

Нагадаємо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».