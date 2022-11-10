Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння

Альона Боженко
glavcom.ua
Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння
Хто із конгресменів та губернаторів США має українське коріння
фото ілюстративне

Свої місця зберегли законодавці Палати представників США, які очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus)

У США 8 листопада відбулись проміжні вибори до Конгресу США та у місцеві законодавчі органи. За попередніми даними виборів в американському Конгресі налічується чимало політиків, які мають українське походження. Про це повідомив Голос Америки.

За інформацією видання, свої місця зберегли законодавці Палати представників США демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі й республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс, які очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus).

Представник Групи підтримки України в Сенаті (Senate Ukraine Caucus​) демократ Річард Блументаль був переобраний від штату Коннектикут, а натомість на місце іншого представника «українського кокусу» демократа Роба Портмана, який не брав участі у виборах, прийшов республіканець Джей Ді Венс, який казав, що йому «щиро байдуже, що станеться з Україною».

Українці у Палаті представників Конгресу США

Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння фото 1

Конгресмен-республіканець Джордж Сантос з боку матері походить із родини українських євреїв, які втікали від переслідування до Європи, а потім до Бразилії. Працював фінансистом. Представник ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч вперше обраний до Конгресу від штату Нью-Йорк. В інтерв'ю Fox News після початку російської війни сказав: «Ми всі пережили 11 вересня (теракти 2001 - ред.), тому ми знаємо відчуття нападу на Батьківщину, і ми знаємо, що це таке, і це справді нагадує 11 вересня, бачити ракети, які літають над столицею України та вражають цивільних у густонаселених районах. Тож це боляче».

Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння фото 2

Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, переїхала до США з України понад 20 років тому. У 2017 році стала представницею місцевого Сенату штату Індіана. У кріслі конгресвумен з 2021 року. В інтерв'ю Голосу Америки у липні пояснила свою позицію щодо необхідності більшої підзвітності та ефективності надання американської допомоги Україні: «Зараз у нас є проблема - відсутність належної перевірки та неефективна логістика дійсно уповільнюють процес. Належний нагляд і належне матеріально-технічне удосконалення насправді збільшить швидкість і ефективність поставок на передову».

Зауважимо, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Вікторія Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликала президента Володимира Зеленського звільнити свою праву руку Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

При цьому Спартц  продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського. 

Переможці губернаторських перегонів

Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння фото 3

Губернатор-демократ штату Колорадо Джаред Поліс, демократ, представник ЛГБТ-спільноти, представник третього покоління іммігрантів, які прибули до Сполучених Штатів з Польщі та України на початку 20-го століття. У кріслі губенатора з 2019 року. Після початку війни Росії в Україні офіс Поліса збирав допомогу Україні та працювала над ​програмою для українських біженців.

Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння фото 4

Губернатор-демократ штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер має українське єврейське походження. У кріслі губенатора з 2019 року. Українська громада Чикаго та штату стверджує, що губернатор багато знає про Україну. Пріцкер також рішуче засуджував російську війну в Україні, а Національна гвардія штату Іллінойс має тісні зв'язки із українськими силами, яким там надавалось тренування.

Кандидати українського походження, які програли вибори

Юрій Дашевський, народжений у Ташкенті в родині українців з Одеси й Києва, які переїхали туди під час Другої світової. Працював у театральній галузі, документаліст, веде радіопрограму. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Нью-Йорк, програв демократу Хакііму Джеффрісу. Розповів в інтерв'ю UA Diaspora, що збирав на своїй YouTube-сторінці збирав кошти на допомогу Україні і якщо потрапить до Конгресу, то продовжить підтримувати допомогу Україні.

Каріна Ліпсман, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США дитиною разом з матір'ю. Економістка, працювала у галузі оборони та розвідки. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Вірджинія, програла демократу Дональду Беєру.

Анжела Грабовська, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США у 1989 році разом із чоловіком та дітьми. Починала як медсестра, стала фінансовою радницею. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Індіана, програла демократу Андре Карсону. Заявляла, що аби припинити війну Росії в Україні США повинні «посадити всіх за стіл» переговорів, а також «що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія».

Макс Семененко, 25 років тому емігрував з України у 14-річному віці. Бізнесмен, інвестор. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Каліфорнія, програв демократці Доріс Матсуї. Як пише американське видання Egcitizen, у березні Семенко заявив, що «шокований" війною Росії в Україні і що його «серце там (з Україною)». Заявив: «(Українці) і досі у Радянському Союзі, але зараз борються за те, щоб стати вільними. Але вони не розуміють наповну, що таке свобода. Я зрозумів, що таке свобода, коли став громадянином (США)».

Нагадаємо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

Читайте також: Вибори у США: перші результати та чому це важливо для України 
Теги: США громада партії вибори українці бізнесмен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від результатів проміжних виборів у США напряму залежить обсяг допомоги нашій країні
Вибори у США. Чи треба хвилюватися Україні? СОЮЗНИКИ
Вчора, 20:20
Результати виборів до Сенату США стануть відомі за місяць
Вибори до Сенату США. Коли стануть відомі результати
Сьогодні, 01:10
Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу США «розчаровуючими»
Трамп розчарований результатами проміжних виборів до Конгресу США
Сьогодні, 02:27

Політика

Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння
Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння
«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
27K
Вибори у США: перші результати та чому це важливо для України 
23K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
23K
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
19K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
18K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Новини

Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту