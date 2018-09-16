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    Суспільство

    У Бердянську внаслідок потужної зливи затопило вулиці міста

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    У Бердянську внаслідок потужної зливи затопило вулиці міста

    Злива затопила декілька районів міста

    Сьогодні, 16 вересня, у Бердянську (Запорізька область) внаслідок потужної зливи затопило вулиці.

    Про це повідомляє прес-службаДержавної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Повідомляється, що внаслідок інтенсивних опадів в Бердянську відбулося сходження дощової води на частину вулиць та приватних домоволодінь міста.

    «Деякі вулиці залиті водою, місцями приблизно до 20-25 см«, - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що без світла залишилися 1800 абонентів мікрорайону «Центр« та 1300 абонентів мікрорайону «Ліски«. Наразі проводяться роботи по відновленню електропостачання в цих районах.

    «Рівень води на вулицях міста поступово знижується. Ситуація контрольована«, - стверджують у ДСНС.

    ДСНС Запорізька область
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