У Бердянську внаслідок потужної зливи затопило вулиці міста



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Злива затопила декілька районів міста

Сьогодні, 16 вересня, у Бердянську (Запорізька область) внаслідок потужної зливи затопило вулиці.

Про це повідомляє прес-службаДержавної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що внаслідок інтенсивних опадів в Бердянську відбулося сходження дощової води на частину вулиць та приватних домоволодінь міста.

«Деякі вулиці залиті водою, місцями приблизно до 20-25 см«, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без світла залишилися 1800 абонентів мікрорайону «Центр« та 1300 абонентів мікрорайону «Ліски«. Наразі проводяться роботи по відновленню електропостачання в цих районах.

«Рівень води на вулицях міста поступово знижується. Ситуація контрольована«, - стверджують у ДСНС.