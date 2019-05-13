У червні українці матимуть додаткові вихідні



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На святкування нового 2020 року пропонується утворити чотириденні канікули з 29 грудня 2019 по 1 січня 2020 року

У червні українці відзначатимуть свято Трійці та День Конституції

У червні 2019 року українці відпочиватимуть на два дні більше. Всього буде 12 вихідних днів. Про це йдеться у розпорядження Кабінету міністрів від 10 січня 2019 року № 7-р.

Календар на червень 2019:

загальна кількість днів у червні — 30;

робочі дні — 18;

вихідні — 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).

У червні завдяки святу Трійці та Дню Конституції українців чекають додаткові вихідні:

Свято Трійці припадає на 16 червня, тому у понеділок, 17 червня, буде вихідний.

Також вихідним буде День Конституції 28 червня (п’ятниця).

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду вихідними цього року також будуть:

24 серпня - День незалежності України (субота);

14 жовтня - День захисника України (понеділок);

25 грудня - Різдво Христове, католицьке (середа).

Відповідно до статті 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

На святкування нового 2020 року пропонується утворити чотириденні канікули з 29 грудня 2019 по 1 січня 2020 року. Розпорядження передбачає 30 та 31 грудня 2019 року зробити вихідними.

Правда ці перенесення доведеться відпрацьовувати по суботах. Згідно з документом, робочими мають стати суботи 21 та 28 грудня 2019 року.