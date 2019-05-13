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    Суспільство

    У червні українці матимуть додаткові вихідні

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    На святкування нового 2020 року пропонується утворити чотириденні канікули з 29 грудня 2019 по 1 січня 2020 року - У червні українці матимуть додаткові вихідні
    На святкування нового 2020 року пропонується утворити чотириденні канікули з 29 грудня 2019 по 1 січня 2020 року

    У червні українці відзначатимуть свято Трійці та День Конституції

    У червні 2019 року українці відпочиватимуть на два дні більше. Всього буде 12 вихідних днів. Про це йдеться у розпорядження Кабінету міністрів від 10 січня 2019 року № 7-р.

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    Календар на червень 2019:

    • загальна кількість днів у червні — 30;
    • робочі дні — 18;
    • вихідні — 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).

    У червні завдяки святу Трійці та Дню Конституції українців чекають додаткові вихідні:

    • Свято Трійці припадає на 16 червня, тому у понеділок, 17 червня, буде вихідний.
    • Також вихідним буде День Конституції 28 червня (п’ятниця). 

    Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду вихідними цього року також будуть:

    • 24 серпня - День незалежності України (субота);
    • 14 жовтня - День захисника України (понеділок);
    • 25 грудня - Різдво Христове, католицьке (середа).

    Відповідно до статті 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

    На святкування нового 2020 року пропонується утворити чотириденні канікули з 29 грудня 2019 по 1 січня 2020 року. Розпорядження передбачає 30 та 31 грудня 2019 року зробити вихідними.

    Правда ці перенесення доведеться відпрацьовувати по суботах. Згідно з документом, робочими мають стати суботи 21 та 28 грудня 2019 року.

     

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