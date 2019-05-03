Під час Великодніх свят поліція затримала 139 нетверезих водіїв



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Водії, які були у стані алкогольного сп'яніння, були притягнуті до адміністративної відповідальності

З метою попередження травматизму та загибелі людей на автошляхах області поліція проводить «Тиждень безпеки дорожнього руху». Для проведення цих заходів залучено 370 екіпажів груп реагування патрульної поліції ГУНП та управління патрульної поліції. Поліцейські зафіксували 1381 порушення Правил дорожнього руху.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«У вихідні та святкові дні на автошляхах області інспекторами поліції зафіксовано 1381 порушення Правил дорожнього руху. На 139 водіїв, які перебували за кермом в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, складені адміністративні протоколи. Також до адмінвідповідальності притягнуто 408 водіїв за перевищення швидкості, 113 – за керування транспортними засобами без документів, 4 – за порушення правил руху через залізничні переїзди, 2 – за створення аварійної обстановки», - повідомляють у поліції.

Також зазначається, що спільно з працівниками Укртрансбезпеки поліцейські виявили 5 правопорушень у сфері пасажироперевезень, зокрема 3 за керування водієм транспортним засобом, який має несправності та своєчасно не пройшов обов’язковий технічний контроль, 2 – за порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом.

У вихідні дні на території області стались 26 автопригод, у яких 1 людина травмувалась та 1 загинула.

Звертаємось до усіх учасників дорожнього руху бути відповідальними та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, адже безпека на дорозі залежить від кожного!